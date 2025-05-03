Barcelona Monaco karşısında seriyi eşitledi!
Barcelona, Palau Blaugrana'da ağırladığı Monaco'yu son bölümdeki basketlerle geçip seriye 2-2'lik dengeyi getirdi.
THY EuroLeague Play-Off 3. maçında Barcelona ile Monaco karşı karşıya geldi. Palau Blaugrana'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 79-72'lik skorla kazandı.
Büyük çekişmeye sahne olan maça Barça üstün başlasa da Monaco, ikinci çeyrekte büyük bir üstünlük sağlayarak devreye 38-35 önde girdi. İkinci yarının başından maçın son dakikasına kadar denge bozulmadı. Monaco son hücumlarda üçlük denemelerinden isabet bulamadı, Barça ise son bölümde Jabari Parker'ın isabetleriyle galibiyete koştu.
Barcelona'da Jabari Parker 22 sayı ile maçın yıldızı oldu. Savunmadaki enerjisiyle takımını ayakta tutan Dario Brizuela 17 sayı, Kevin Punter ise 11 sayı ile oynadı.
Monaco'da Mike James 16 sayı, Alpha Diallo 13 sayı, Matthew Strazel ise 10 sayı ile oynadı.
Bu sonuçla birlikte seri 2-2'ye geldi. Final Four'a yükselecek tarafı 6 Mayıs'ta Monaco'da oynanacak maç belirleyecek.
Final Four'a yükselen taraf yarı finalde Olympiakos ile karşılaşacak.
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