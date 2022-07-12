Barcelona Nikola Kalinic'i transfer etti

12 Temmuz 2022 Salı, 18:51

THY Euroleague'in güçlü ekiplerinden Barcelona, Sırp basketbolcu Nikola Kalinic ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Barcelona'dan yapılan açıklama sağlık testlerinin ardından resmi imzaların atılacağı vurgulandı.

Geçtiğimiz sezonu Kızılyıldız'da geçiren 30 yaşındaki basketbolcunun transferi, Barcelona ile Valencia'nın oyuncunun hakları üzerinde anlaşma sağlaması sonrası gerçekleşti.

İspanya Liga ACB kuralları gereği daha önce ligde forma giyen bir oyuncunun hakları o kulüpte kalıyor. Bu nedenle oyuncu başka bir takıma gideceği zaman iki kulüp arasında anlaşılması gerekiyor.

2015-20 yılları arasında Fenerbahçe Beko forması giyen Kalinic, sarı-lacivertli formayla Euroleague şampiyonluğu yaşamıştı.