Sakaryaspor, Sinan Kurumuş'u açıkladı!

Spor Toto 1 Lig ekibi Sakaryaspor, Sinan Kurumuş'u renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:02
Sakaryaspor, Sinan Kurumuş'u açıkladı!
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Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, 27 yaşındaki forvet Sinan Kurumuş'u transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Şanlıurfaspor forması giyen Sinan Kurumuş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Sinan." ifadelerine yer verildi.


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