Sakaryaspor, Sinan Kurumuş'u açıkladı!
Spor Toto 1 Lig ekibi Sakaryaspor, Sinan Kurumuş'u renklerine bağladı.
Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, 27 yaşındaki forvet Sinan Kurumuş'u transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Şanlıurfaspor forması giyen Sinan Kurumuş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Sinan." ifadelerine yer verildi.
Video Haberler
- Tekme tokat birbirine girdiler
- '25 yıl yönetenin suçu yok mu?'
- Kar maskeli saldırgan, restoranı kurşunladı!
- Eminönü'nde 'vapur sırası' yoğunluğu
- Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı
- 'Körfez savaşında bile böyle sıkıntı yaşamadık'
- 'Kadınların fotoğrafını çektiği' iddiasıyla darbedildi
- Eğitime nefret kustu
- Tekirdağ'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
- Çocuk istismarı davasında 2 sevgiliye 42,5'ar yıl hapis
En Çok Okunan Haberler
-
- Minibüste 'açık kapı' faciası: Yolcu hayatını kaybetti
- İstanbul Valisi'nin fotoğrafı tartışma yarattı
- Ünlü iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi
- AİHM'den Osman Kavala kararı
- Mahkeme o görüntüyü neden izlemedi?
- 6 elektrikli bisiklet çaldı, 7'ncisinde yakalandı
- Erbakan’ın saklanan konuşması
- Ev partisine silahlı saldırı: 7 ölü, 7 yaralı
- Şentop'tan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlara 7 uyarı
- Konya Valisi'nden tepki çeken 'yemek'