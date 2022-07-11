Sakaryaspor, Sinan Kurumuş'u açıkladı!

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:02

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, 27 yaşındaki forvet Sinan Kurumuş'u transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Şanlıurfaspor forması giyen Sinan Kurumuş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Sinan." ifadelerine yer verildi.