Barcelona, Olympiakos'u yendi, seriyi eşitledi!

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 2. maçında, İspanyol ekibi Barcelona, konuk ettiği Yunan takımı Olympiakos'u 77-69 yendi ve seriyi eşitledi.

AA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 09:40
Barcelona, Olympiakos'u yendi, seriyi eşitledi!
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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 2. maçında, İspanyol ekibi Barcelona, konuk ettiği Yunan takımı Olympiakos'u 77-69 yenerek seride 1-1 eşitliği sağladı.

Ev sahibi Barcelona, ilk çeyreği 27-14 önde geçerken soyunma odasına da 43-37 üstün gitti. Son çeyreğe de 60-57 önde giren İspanyol ekibi, maçı da 77-69 kazandı.

Play-off'ta 3 galibiyete ulaşacak takımlar, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak.


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