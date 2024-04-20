EuroLeague'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Yayınlanma: 20.04.2024 - 09:22

Güncelleme: 20.04.2024 - 09:22

EuroLeague'de Play-In mücadelesinde Baskonia, sahasında Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Baskonia, 89-77 kazandı ve 8. sıradan Play-Off'lara kalmayı başaran takım oldu.

Baskonia'da Markus Howard, 28 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

Böylece EuroLeague'de tüm play-off eşleşmeleri de belli oldu.

İşte Play-Off eşleşmeleri:

Real Madrid - Baskonia

Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv

Monaco - Fenerbahçe Beko

Barcelona - Olympiakos