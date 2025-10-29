Barcelona, Osimhen'i istiyor

Barcelona Futbol Kulübü'ne yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo Gazetesi'nden Gabriel Sans, Victor Osimhen'in İspanyol kulübünün transfer listesinde olduğunu söyledi.

LEWANDOWSKI 'NİN YERİNE

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Sans, ''Barcelona, çok iyi bir santrafora ihtiyaç duyuyor ve gelecek sezon için bir santrafor arayışında. Lewandowski'nin devam edip etmeyeceği garanti değil. 37 yaşında ve şu anda sakatlığı var, nasıl döner bilinmiyor. Bu çerçeveden baktığımızda Victor Osimhen, Barcelona'nın istediği bir oyuncu. Bu kesin; ama şu anda bu konuda ne bir görüşme yapıldı, ne taraflar arasında konuşma oldu ne de müzakere. Kesin olarak Osimhen bugün Barcelona'nın transfer listesinde, ama Lewandowski'nin durumuna bakmak gerekir. Kulüpteki geleceği nasıl şekillenecek bilmiyoruz. Osimhen gol ve başarı demek. Evet... Barcelona onu çok yakından takip ediyor'' dedi.

KENAN YILDIZ YANITI

Kenan Yıldız'ın da Katalan ekibinin transferini arzu ettiği oyunculardan bir tanesi olduğunu belirten Gabriel Sans, ''Yıldız da transfer listesinde olan bir oyuncu; ancak şu anda Barcelona'nın ekonomik yapısı çok büyük transfer yatırımlarını yapmaya izin vermiyor. Bunun için bazı projeler üretiyorlar. Ama hem Osimhen hem de Kenan Yıldız için şu anki bütçenin üzerine çıkmak gerekiyor. Finansal duruma bakmak gerekir. Ama Barcelona, her zaman Türk Ligi'ndeki gelişmeler ve oyunculara dikkat kesiliyor'' diye konuştu.