Barcelona - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında kendi sahasında Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 12:33
Barcelona - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

BARCELONA - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BARCELONA - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Barcelona, Fransa'da oynanan ilk maçta PSG'yi 3-2 mağlup etmişti.


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