Barcelona - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında kendi sahasında Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.
BARCELONA - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BARCELONA - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Barcelona, Fransa'da oynanan ilk maçta PSG'yi 3-2 mağlup etmişti.
barcelona haberleri psg haberleri paris saint-germain haberleri uefa şampiyonlar ligi haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP ve MHP’liler erteliyordu
- AKP'nin teklifi oy çokluğuyla reddedildi
- Tevfik Göksu'nun grup başkanvekilliği görevi sona erdi
- Beypazarı maden suyunda 'bor' uyarısı
- CHP heyeti Antalya Adliyesi önünden seslendi
- CHP ve AKP'nin başkanvekilleri belli oldu
- Demirtaş'tan kendisine 'gerizekalı' diyen Ural'a yanıt!
- Uğur Dündar’dan ‘babalık’ iddiasına yanıt!
- Saffet Sancaklı yeniden MHP'de
- 'Cihan abi' formülü konuşuluyor