Xavi'den PSG maçı sonrası Barcelona açıklaması: 'Hala hayatta olduğumuzu gösteriyor'

Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, PSG maçının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 07:40
Xavi'den PSG maçı sonrası Barcelona açıklaması: 'Hala hayatta olduğumuzu gösteriyor'
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Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, 3-2 kazanılan PSG maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Xavi, "Dünyanın en iyi takımlarından birini yendik ama sakin kalmalıyız." dedi. 

"PSG hala eşleşmenin favorisi, Barcelona'da galip gelmek zor olacak." diyen Xavi, "Şampiyonlar Ligi'nde son dönemde zor yıllardan geçtik. Bu galibiyet, Barça'nın hala hayatta olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı. 

Sözlerine devam eden İspanyol teknik adam, "İkinci yarının ilk dakikalarında konsantrasyonumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Çok zorlaşan bir ikinci yarı başlangıcının ardından toparlanmayı başardık. Maçtan önce Pedri ile konuştum ve onun yarım saat oynaması konusunda anlaştık. Bize orta sahada ihtiyacımız olan sakinliği verdi." sözlerini sarf etti. 

Xavi son olarak Raphinha hakkında da konuşarak, "Raphinha heyecan verici bir oyun ortaya koyuyor. Kişiliği, hareketleri, pozisyon alışı, ön alan baskısı... Bize çok şey katıyor." yorumunu yaptı. 


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