Joao Felix attı, Barcelona tek golle kazandı

La Liga karşılaşmasında Barcelona deplasmanda Cadiz'i 1-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 09:21
Joao Felix attı, Barcelona tek golle kazandı
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La Liga 31. hafta karşılaşmasında Barcelona deplasmanda konuk olduğu Cadiz'i 1-0 mağlup etti.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 37. dakikada Joao Felix kaydetti.

Barcelona bu galibiyetle puanını 70'e yükseltirken, Cadiz ise 25 puanda kaldı.

Barcelona bir sonraki karşılaşmasında Real Madrid deplasmanına giderken, Cadiz de Girona deplasmanına gidecek.


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