Joao Felix attı, Barcelona tek golle kazandı
La Liga karşılaşmasında Barcelona deplasmanda Cadiz'i 1-0 yendi.
La Liga 31. hafta karşılaşmasında Barcelona deplasmanda konuk olduğu Cadiz'i 1-0 mağlup etti.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 37. dakikada Joao Felix kaydetti.
Barcelona bu galibiyetle puanını 70'e yükseltirken, Cadiz ise 25 puanda kaldı.
Barcelona bir sonraki karşılaşmasında Real Madrid deplasmanına giderken, Cadiz de Girona deplasmanına gidecek.
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