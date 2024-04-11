Luis Enrique'den flaş rövanş açıklaması: 'Barcelona'da turu geçeceğiz'

Barcelona'ya 3-2 kaybeden Paris Saint-Germain'de teknik direktör Luis Enrique, flaş açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 07:44
Luis Enrique'den flaş rövanş açıklaması: 'Barcelona'da turu geçeceğiz'
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Barcelona'ya 3-2 kaybeden Paris Saint-Germain'de teknik direktör Luis Enrique, flaş açıklamalar yaptı.

Luis Enrique yaptığı açıklamada, "Çok güçlü bir takıma karşı iyi bir maç çıkardık. Devreye 1-0 geride girdik ve ikinci yarı bu durumu tersine çevirdik. Ama üçüncü golü onlar attı." dedi.

Barcelona'da turu geçeceklerine inandığını söyleyen İspanyol çalıştırıcı, "Barcelona'ya büyük bir istekle gideceğiz. Bu bizim için bir final olacak. Takımıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Barcelona - PSG rövanş karşılaşması 16 Nisan Salı günü oynanacak.


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