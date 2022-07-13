Barcelona, Raphinha için Leeds United ile anlaştı

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:50

La Liga devi Barcelona, Leeds United'dan Raphinha'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Mundo Deportivo'da yer alan haberde; Katalan ekibinin, Brezilyalı futbolcunun transferi için Leeds United ile büyük oranda anlaşma sağladığı belirtildi.

Barcelona'nın 25 yaşındaki futbolcu için 58 milyon Euro bonservis ödeyeceği, anlaşmada 7 milyon Euro'luk da bonus maddesi yer aldığı aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Leeds United'da 36 maçta süre alan Raphinha, 11 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.