Barcelona, Raphinha için Leeds United ile anlaştı
Barcelona'nın, Raphinha'nın transferi için Leeds United ile bonuslar dahil 65 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı ifade edildi.
La Liga devi Barcelona, Leeds United'dan Raphinha'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Mundo Deportivo'da yer alan haberde; Katalan ekibinin, Brezilyalı futbolcunun transferi için Leeds United ile büyük oranda anlaşma sağladığı belirtildi.
Barcelona'nın 25 yaşındaki futbolcu için 58 milyon Euro bonservis ödeyeceği, anlaşmada 7 milyon Euro'luk da bonus maddesi yer aldığı aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon Leeds United'da 36 maçta süre alan Raphinha, 11 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
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