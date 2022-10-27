Barcelona sürpriz ayrılık kararı! Ansu Fati ayrılmak istiyor...
Barcelona forması giyen genç yetenek Ansu Fati'nin aldığı süreden memnun olmadığı ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
Barcelona forması giyen genç yetenek Ansu Fati için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basınında yer alan habere göre; İspanyol futbolcu Ansu Fati, Barcelona'dan aldığı süreden memnun olmadığı için takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
Oyuncunun menajeri Jorge Mendes, oyuncusunun durumunun değişmemesi halinde yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceğini kulübe bildirdiği aktarıldı.
Barcelona'nın bu konuda eli çok rahat çünkü İspanyol oyuncu ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor ve 1 milyar Euro serbest kalma maddesi var.
Çoğu zaman sakatlıklarla boğuşan 19 yaşındaki oyuncu, La Liga'da Barcelona formasıyla 11 maça çıktı.
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