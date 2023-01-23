Barcelona tek golle zirveye tutundu
LaLiga'nın 18. haftasında Barcelona evinde Getafe'yi 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
İspanya LaLiga'nın 18. haftasında Xavi'nin ekibi Barcelona ile Quique Sanches Flores'in yönetimindeki Getafe karşı karşıya geldi.
Nou Camp'da oynanan mücadeleyi Barcelona 1-0 kazanırken galibiyet golü 35. dakikada Pedri'nin ayağından geldi.
Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 84. dakikasında yerini Juan Latasa'ya bıraktı.
Bu sonuçla birlikte puanını 44'e yükselten Barcelona ligde liderliğini sürdürürken, Getafe 17 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Barcelona deplasmanda Girona'ya konuk olurken, Getafe evinde Real Betis'i konuk edecek.
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