Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Cenk Özkacar'ın formasını giydiği Valencia, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Rubén Baraja'nın ekibi Valencia ile karşı karşıya gelecek.
BARCELONA - VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?
Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BARCELONA - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'e 3-2 mağlup olmuştu.
Valencia ise kendi sahasında ağırladığı Real Betis'e 2-1 yenilmişti.
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