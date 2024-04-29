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Galatasaray’da iyi şeyler oluyor

29 Nisan 2024 Pazartesi

Yanlış anlaşılmasın bu yorum Galatasaray Futbol Takımı’nın bitime 4 hafta kala rakibi Fenerbahçe’nin önündeki 4 puanlık avantaj için yapılmıyor. Önceki gün, Sarı-Kırmızılı kulübün bütçe amaçlı olağan genel kurulu vardı. Başkan Dursun Özbek, futbol dışı branşlardaki başarılardan söz ederken 3 şube üzerinde durdu. İlki judo 3 sporcu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılacak. Diğeri yelken; genç sporcu Ecem Güzel de Paris’te yarışacak. Ancak Dursun Özbek’in gururla söz ettiği branş sutopuydu. Sarı-Kırmızılılar, LEN Challenger Kupası final rövanşında Triglav’ı deplasmanda 19-13 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. İstanbul’daki ilk maçı da 14-6 kazandıkları için Avrupa’nın zirvesine çıktılar. Yenilgi bile almadılar. Dursun Özbek de branşa teşekkür etti, tüm genel kurula alkışlattı. Camia umarız, voleybolda ve basketbolda da eski günlerine döner. 

Söz Özbek’ten açılmışken, yeniden aday olduğunu açıkladı. Hakkıdır, az bir oy farkıyla kazandığı seçimler sonrası ilk yılında futbol şampiyonluğuna imza attı, bu yıl da çok büyük bir avantaja sahip. Üstelik tesisleşmede de imkânsızı gerçekleştiriyor. 

Yine sutopuna dönersek; 1990’lı yılların sonuyla 2000’lerin başında, özellikle Avrupa kupalarında farklı kaybedilen maçlar sonrası, “Havuzda boğulduk” başlıklarına alışık bizler için bu sonuç çok sevindirici. Elbette burada Galatasaray’ın şubeye yaptığı yatırım önemli, ancak sutopu federasyonunun geçen yıldan başlayan süreçte ENKA’nın yarı final oynadığını, sonraki yıl İzmir Büyükşehir Belediyespor’un da kadınlarda üstelik Sırbistan’ın Kızılyıldız takımını yenerek şampiyon olduğunu unutmayalım. TRT Spor’un altyapı maçları dahil bazı maçları naklen yayımlaması, milli takıma giden sporcunun diyetisyen, kondisyoner, yardımcı antrenör gibi profesyonel bir ekiple çalışması da sutopunu ayağa kaldıran etken. Burada Dursun Özbek kadar Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol’la Shell Türkiye CEO’su 2. Başkan Emre Turanlı’yı da kutlayalım hem bürokrasi hem özerklik bağlamında federasyonu sırtlamış durumdalar. Şimdi bu ekibe düşen görev şampiyonluk yarışında ENKA, İzmir Belediye ve Galatasaray’la baş edecek ekip sayısını artırmak, İYİK, Adalar, Göztepe, Kınalıada’yı destekleyip rekabeti körüklemek. 

MOSTUROĞLU FARKI! 

Gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlığında çok yıpranmıştı. Aday olmadı, yerine 3 isim yarıştı. Eski Başkan Aziz Yıldırım’ın açık desteğini alan eski yönetici ve en eski TFF yönetim kurulu üyesi Şekip Mosturoğlu favori girdiği yarışı 1177 oy alarak kazandı. Sevil Becan 265, Nihat Tokat 87 oy aldı. Mosturoğlu futbolu bilir, Fenerbahçe’yi daha iyi bilir, daha önemlisi hiyerarşiden bihaber değildir. 1990’lı yıllardaki 3 büyük kulübün divan başkanlarının aylık düzenledikleri dostluk buluşmaları Mosturoğlu ile başlayabilir. Eminiz ki, Galatasaray’dan Aykutalp Derkan ve Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk bu dostluk çubuğunu geri çevirmez, kavga dövüş ortamı biraz olsun yatışır.

DİP NOT TFF: Kulüpler Birliği imza topluyor. Kimine göre 127 imza var, TFF ise imza sayısının 50 civarı olduğunu söylüyor. Ancak bu hafta sonu Kulüpler Birliği 140 imza ile basın toplantısı düzenlerse, TFF genel sekreterliği genel kurulu karar toplantısına çağırmak zorunda. Oradaki oylamada seçimli genel kurul kararı alınırsa federasyon 45-60 gün bandında seçime gider; yani A Milli Takımımızın finalist olduğu EURO 2024’ün tam ortasında. Ne dersiniz bu seçim sizce yapılır mı? Bir de, mevcut başkan dahil kimse Saray’dan olur almadı, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapısını çalanlara “Bana gelmeyin” dediği söyleniyor.


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