Barcelona, Vitor Roque transferini açıkladı
Barcelona, Brezilya ekibi Athletico Paranaense forması giyen 18 yaşındaki santrfor Vitor Roque’yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Barcelona, Brezilya Serie A Ligi takımlarından Athletico Paranaense forması giyen 18 yaşındaki santrfor Vitor Roque’yi kadrosuna kattı.
İspanyol temsilcisinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilyalı genç futbolcu ile 2030-2031 sezonu sonuna kadar anlaşma yapıldığı kaydedildi.
Golcü oyuncunun serbest kalma bedeli ise 500 milyon euro olarak açıklandı.
Roque’nin 2024-2025 sezonunda yeni takımına katılacağı öğrenildi.
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