Barcelona, Vitor Roque transferini açıkladı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 14:48

Güncelleme: 12.07.2023 - 14:48

Barcelona, Brezilya Serie A Ligi takımlarından Athletico Paranaense forması giyen 18 yaşındaki santrfor Vitor Roque’yi kadrosuna kattı.

İspanyol temsilcisinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilyalı genç futbolcu ile 2030-2031 sezonu sonuna kadar anlaşma yapıldığı kaydedildi.

Golcü oyuncunun serbest kalma bedeli ise 500 milyon euro olarak açıklandı.



Roque’nin 2024-2025 sezonunda yeni takımına katılacağı öğrenildi.