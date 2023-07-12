Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler itirafı

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arda Güler ile ilgili transfer sürecine dair konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2023 - 09:54
Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler itirafı
Abone Ol google-news

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Arda Güler'in transfer sürecine dair açıklamada bulundu. 

Arda Güler'le anlaştıklarını belirten Laporta, şu sözleri kaydetti:

"Hem Arda Güler hem de Fenerbahçe ile anlaşmıştık ve 17,5 milyon Euro vermeye hazırdık. Real Madrid devreye girdi ve çok daha fazla para ödeyerek oyuncuyu aldı. Biz transfer savaşına girmedik çünkü bu yarışa girmeden bu parayla alabileceğimiz çok oyuncu olduğunu düşündük." 

DECO, İSTANBUL'A GELMİŞTİ 

Barcelona Teknik Direktörü Deco, Arda Güler ile görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gelmişti. 


barcelona arda güler real madrid

İlgili Haberler

Arda Güler Real Madrid'deki ilk antrenmanına çıktı

Arda Güler Real Madrid'deki ilk antrenmanına çıktı
Arda Güler, Real Madrid'in sosyal medya rekorlarını altüst etti

Arda Güler, Real Madrid'in sosyal medya rekorlarını altüst etti
İspanyol basınından Arda Güler'e büyük övgü: 'Ronaldo'yu geride bıraktı'

İspanyol basınından Arda Güler'e büyük övgü: 'Ronaldo'yu geride bıraktı'

En Çok Okunan Haberler