Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler itirafı
Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arda Güler ile ilgili transfer sürecine dair konuştu.
Barcelona Başkanı Joan Laporta, Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Arda Güler'in transfer sürecine dair açıklamada bulundu.
Arda Güler'le anlaştıklarını belirten Laporta, şu sözleri kaydetti:
"Hem Arda Güler hem de Fenerbahçe ile anlaşmıştık ve 17,5 milyon Euro vermeye hazırdık. Real Madrid devreye girdi ve çok daha fazla para ödeyerek oyuncuyu aldı. Biz transfer savaşına girmedik çünkü bu yarışa girmeden bu parayla alabileceğimiz çok oyuncu olduğunu düşündük."
DECO, İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Barcelona Teknik Direktörü Deco, Arda Güler ile görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gelmişti.
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