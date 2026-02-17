Cumhuriyet Gazetesi Logo
Barcelona'ya Girona deplasmanında büyük şok!

Barcelona'ya Girona deplasmanında büyük şok!

17.02.2026 09:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Barcelona'ya Girona deplasmanında büyük şok!

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Girona'ya konuk olan Barcelona, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı ve liderlik koltuğunu Real Madrid'e kaptırdı.

Barcelona, İspanya La Liga'nın 24. haftasında Girona'ya konuk oldu. Montilivi Stadyumu'nda oynanan maç ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan müsabakada Barcelona 59. dakikada Pau Cubarsi'yle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. 62. dakikada Thomas Lemar ve 86. dakikada Fran Beltran'ın attığı goller Girona'ya galibiyeti getirdi.

Barça'da 45+3'te Lamine Yamal kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. 90+9'da ise Joel Roca Casals kırmızı kart görerek Girona'yı 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından La Liga'da liderlik el değiştirdi ve 58 puanda kalan Barcelona, zirveyi 60 puanlı Real Madrid'e kaptırarak 2. sırada yer aldı. 29 puana yükselen Girona ise 12. basamakta bulunuyor.

İlgili Konular: #barcelona #la liga #girona

İlgili Haberler

Barcelona tarihi kararı duyurdu: Avrupa Süper Ligi projesinden ayrıldı!
Barcelona tarihi kararı duyurdu: Avrupa Süper Ligi projesinden ayrıldı! Barcelona, Avrupa Süper Ligi projesinden ayrıldığını resmen açıkladı. Avrupa Süper Ligi'nden Barcelona'nın da çekilmesiyle projede sadece Real Madrid kaldı.
Fenerbahçe Beko deplasmanda güldü: Barcelona'ya geçit vermedi!
Fenerbahçe Beko deplasmanda güldü: Barcelona'ya geçit vermedi! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Barcelona'yı 82-78 mağlup etti.
30 milyon Euro'luk teklif iddiası... Galatasaray'ın orta saha transferine Barcelona engeli!
30 milyon Euro'luk teklif iddiası... Galatasaray'ın orta saha transferine Barcelona engeli! Galatasaray'ın ara transfer döneminin son günlerinde Barcelona'nın genç yıldızı Marc Bernal'a teklif götürdüğü iddia edildi. Başkan Dursun Özbek'in transfer sürecine bizzat dahil olduğu belirtilirken İspanyollar, sarı-kırmızılıların teklifine dair detayları da paylaştı.