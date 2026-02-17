Barcelona'ya Girona deplasmanında büyük şok!

Barcelona, İspanya La Liga'nın 24. haftasında Girona'ya konuk oldu. Montilivi Stadyumu'nda oynanan maç ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İlk yarısı golsüz tamamlanan müsabakada Barcelona 59. dakikada Pau Cubarsi'yle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. 62. dakikada Thomas Lemar ve 86. dakikada Fran Beltran'ın attığı goller Girona'ya galibiyeti getirdi.
Barça'da 45+3'te Lamine Yamal kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. 90+9'da ise Joel Roca Casals kırmızı kart görerek Girona'yı 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından La Liga'da liderlik el değiştirdi ve 58 puanda kalan Barcelona, zirveyi 60 puanlı Real Madrid'e kaptırarak 2. sırada yer aldı. 29 puana yükselen Girona ise 12. basamakta bulunuyor.