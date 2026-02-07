Barcelona tarihi kararı duyurdu: Avrupa Süper Ligi projesinden ayrıldı!

Avrupa'dan 12 takımın bir araya gelerek Nisan 2021'de kurduğu Avrupa Süper Ligi'nden Barcelona da ayrılma kararı aldı.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada kararın projedeki ilgili kulüplere ve Avrupa Süper Ligi'ni oluşturan şirkete de bilgi verildiği aktarıldı.

Avrupa Süper Ligi'nin duyurulmasının ardından gelen tepkiler sonrasında LaLiga'dan Atletico Madrid kısa bir süre projeden çekildiğini açıklamıştı.

İngiltere Premier Lig'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham, İtalya Serie A'dan ise Milan ve Inter de projeden ayrılmıştı.

Barcelona ve Real Madrid'e ek olarak Juventus, uzun süre projede kalmaya devam etse de İtalyan ekibi de 2023'te Avrupa Süper Ligi'nde yer almayacağını duyurmuştu. Barcelona'nın bugün yaptığı açıklamanın ardından projede sadece Real Madrid kaldı.

Avrupa'nın en büyük kulüpleri bir araya getirmeyi ve UEFA organizasyonlarından daha fazla gelir sağlanması amacıyla kurulan Avrupa Süper Ligi taraftarlar ve federasyonlardan büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.