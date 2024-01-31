Barcelona yeni transferi Roque ile güldü!
La Liga 20. hafta maçında Barcelona, sahasında Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.
La Liga 20. hafta maçında Barcelona ile Osasuna karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi Barcelona 1-0 kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 63. dakikada yeni transfer Vitor Roque kaydetti.
Osasuna'da Unai Garcia, karşılaşmanın 67. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 47 yaptı. Osasuna ise 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Barcelona, Alaves deplasmanına gidecek. Osasuna, sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.
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