Barcelona'da Jordi Alba'dan Luka Modric itirafı!

04 Eylül 2022 Pazar, 00:00

La Liga ekibi Barcelona'nın yıldız oyuncusu Jordi Alba,katalan devinde görmek istediği oyuncuyu açıkladı.

Alba, "Başka takımda oynayan ve beğendiğiniz bir oyuncu var mı?" sorusuna "Luka Modric" cevabını verdi.

İspanyol oyuncu, "Elinizde imkan olsaydı Barcelona'ya kimi alırdınız?" sorusuna ise "Kesinlikle Luka Modric'i alırdım. Onu gerçekten seviyorum" açıklamasını yaptı.