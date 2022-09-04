Barcelona'da Jordi Alba'dan Luka Modric itirafı!

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Jordi Alba, ezeli rakibi Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric'i kendi takımında görmek istediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2022 Pazar, 00:00
Barcelona'da Jordi Alba'dan Luka Modric itirafı!
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La Liga ekibi Barcelona'nın yıldız oyuncusu Jordi Alba,katalan devinde görmek istediği oyuncuyu açıkladı.

Alba, "Başka takımda oynayan ve beğendiğiniz bir oyuncu var mı?" sorusuna "Luka Modric" cevabını verdi.

İspanyol oyuncu, "Elinizde imkan olsaydı Barcelona'ya kimi alırdınız?" sorusuna ise "Kesinlikle Luka Modric'i alırdım. Onu gerçekten seviyorum" açıklamasını yaptı.


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