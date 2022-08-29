La Liga'da Real Madrid, Espanyol'u 3 golle geçti!
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Espanyol'u 3-1 mağlup etti.
La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, deplasmanda Espanyol ile karşılaştı.
Real Madrid karşılaşmanın 12. dakikasında Vinicius'un golüyle öne geçerken, Espanyol'un forvet oyuncusu Joselu 43. dakikada beraberliği getiren golü attı.
İlk yarı 1-1 sona erdi.
BENZEMA SAHNEYE ÇIKTI
İkinci yarı Real Madrid, Karim Benzema'nın (Dk. 88) golüyle öne geçti.
Karşılaşmada uzatmaların oynandığı 90+6. dakikada Espanyol kalecisi Benjamin Lecomte ceza sahasında rakibini düşürünce kırmızı kart gördü. Bu pozisyonda verilen penaltıyı kullanan Benzema kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti.
Bu sonuçla ligde 3'te 3 yapan Real Madrid, 9 puanla liderliğini sürdürdü.
Real Madrid ile aynı puanda olan Real Betis averajla 2. olurken, 7 puanlı takımlardan Barcelona 3. ve Villarreal 4. sırada yer alıyor.
Espanyol ise 1 puanla 16. sırada kaldı.
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