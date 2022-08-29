La Liga'da Real Madrid, Espanyol'u 3 golle geçti!

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Espanyol'u 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:13
La Liga'da Real Madrid, Espanyol'u 3 golle geçti!
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La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, deplasmanda Espanyol ile karşılaştı.

Real Madrid karşılaşmanın 12. dakikasında Vinicius'un golüyle öne geçerken, Espanyol'un forvet oyuncusu Joselu 43. dakikada beraberliği getiren golü attı.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

BENZEMA SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarı Real Madrid, Karim Benzema'nın (Dk. 88) golüyle öne geçti.

Karşılaşmada uzatmaların oynandığı 90+6. dakikada Espanyol kalecisi Benjamin Lecomte ceza sahasında rakibini düşürünce kırmızı kart gördü. Bu pozisyonda verilen penaltıyı kullanan Benzema kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti.

Bu sonuçla ligde 3'te 3 yapan Real Madrid, 9 puanla liderliğini sürdürdü.

Real Madrid ile aynı puanda olan Real Betis averajla 2. olurken, 7 puanlı takımlardan Barcelona 3. ve Villarreal 4. sırada yer alıyor.

Espanyol ise 1 puanla 16. sırada kaldı.


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