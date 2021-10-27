Barcelona'da Ronald Koeman'dan sürpriz Yusuf Demir kararı
Sezon başında Barcelona'ya kiralık giden Türk asıllı genç yıldız adayı Yusuf Demir Koeman tarafından kadroya alınmıyor.
Barcelona'nın sezon başında kadrosuna kattığı Yusuf Demir için Ronald Koeman'dan kötü haber var.
Avusturya asıllı Türk futbolcu Rapid Wien'den satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Barcelona'ya kiralanmıştı.
Barcelona'da sezon başı birçok oyuncunun eksikliği nedeniyle Yusuf Demir, A takımda görev yaptı ve Ronald Koeman tarafından şu ana kadar 5 maçta değerlendirildi.
Ancak İspanyol basınına göre Yusuf Demir'i Barcelona'da zor günler bekliyor olabilir.
Sport gazetesinde yer alan habere göre Ronald Koeman, Yusuf Demir'i gözden çıkardı. Genç futbolcu artık Koeman'ın planları arasında yer almıyor.
Süre verdiği maçlarda Yusuf Demir'in performansından memnun olmayan Hollandalı teknik adamın Türk asıllı futbolcuya A takımda daha fazla şans vermeyi düşünmediği iddia edildi.
Habere göre Koeman, Yusuf Demir'e olan güvenini kaybetti. Deneyimli teknik adam bugünlerde bek orijinli Dest'i kanatta oynatırken Yusuf Demir'e şans vermiyor.
500 bin Avroya kiralanan Yusuf Demir'in sözleşmesinde 10 milyon Avroluk satın alma maddesi bulunuyor.
Sözleşmeye göre genç futbolcu bu sezon Barcelona'da A takım ile 20 maçta en az 45 dakika süre alırsa satın alma opsiyonu zorunlu olacak. Ancak bu süreyi alamaması durumunda geleceği Barcelona'nın insiyatifine kalacak.
Kaynak: NTV Spor
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