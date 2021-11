Barcelona'da Xavi dönemi resmen başladı!

Barcelona yeni teknik direktörlerinin kulübün efsane kaptanlarından Xavi Hernandez olduğunu resmen açıkladı.

Gece yarısı yapılan açıklamada Xavi Hernandez'in Barcelona'da göreve başlayacağı kaydedilirken 8 Kasım Pazartesi günü düzenlenecek basın toplantısıyla tanıtımının da gerçekleştirileceği kaydedildi.

Xavi Hernández returns home 6 years after his goodbye from Camp Nou ????