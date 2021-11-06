Barcelona'da Xavi dönemi resmen başladı!
İspanya La Liga devi Barcelona, Xavi Hernandez'in teknik direktörlük görevine getirildiğini resmen açıkladı.
Barcelona yeni teknik direktörlerinin kulübün efsane kaptanlarından Xavi Hernandez olduğunu resmen açıkladı.
Gece yarısı yapılan açıklamada Xavi Hernandez'in Barcelona'da göreve başlayacağı kaydedilirken 8 Kasım Pazartesi günü düzenlenecek basın toplantısıyla tanıtımının da gerçekleştirileceği kaydedildi.
Xavi Hernández returns home 6 years after his goodbye from Camp Nou ????— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021
Böylelikle Xavi Hernandez, takım kaptanı olarak veda ettiği kulübüne 6 yıl sonra teknik direktör olarak dönmüş oldu.
Öte yandan Barcelona'nın Xavi Hernandez için Al-Sadd'a yaklaşık 5 milyon euro tazminat ödemesi bekleniyor.
Katalan kulübünün kapısından 1991'de 11 yaşında giren Xavi, 2015 yazında Barcelona'dan ayrılıp Al Sadd'a transfer olmuştu. Katar ekibinde dört sezon geçirdikten sonra 2019'da kariyerini noktaladı. Ancak takımda kaldı ve Al Sadd'ın teknik direktörlüğüne getirildi.
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