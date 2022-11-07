Barcelona'da Xavi Hernandez'den Manchester United sitemi

07 Kasım 2022 Pazartesi, 18:26

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Manchester United ile eşleşen Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, kurayı değerlendirdi.

Xavi, "Şampiyonlar Ligi'nden elenmemizi acımasız olarak nitelendirdim, bu oyundaki sorunlarla ilgiliydi. Ama kuralarda gerçekten şanssızız. Her zaman en zor kurayı Barcelona çekiyor" ifadelerini kullandı.

“BİZİM İÇİN MEYDAN OKUMA OLACAK”

"Savaşacağız. Kağıt üzerinde güçlü bir rakibe karşı oynanacak maçlarda futbolcular daha motive olacaklardır" diyen genç teknik direktör, "Barcelona, Avrupa Ligi'ni kazanmak zorunda mı?" sorusuna ise, "Bu bir meydan okuma. Barcelona, bu kupayı hiç kazanmadı ve bunun için mücadele edeceğiz. Başka bir seçeneğimiz yok" diye karşılık verdi.

Xavi, kura ile ilgili son olarak, "Benim için bir sorun yok. Kura böyle çıktı. Bazen en iyiye karşı oynamak bir artıdır. Manchester United maçları bizim için bir meydan okuma olacak" dedi.