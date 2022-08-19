UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe - Austria Wien maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında Fenerbahçe'nin Austria Wien'i konuk edeceği maçta İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2022 Cuma, 09:54
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe - Austria Wien maçının hakemi belli oldu
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş karşılaşmasında Austria Wien'i konuk edeceği müsabakanın hakemi belli oldu. 

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Ağustos Perşembe günü Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı 38 yaşındaki İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. 

Mücadelede, Manzano'nun yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Diego Barbero ile Angel Nevado üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernández olacak.


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