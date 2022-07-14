Barcelona'dan Emre Demir paylaşımı
Barcelona, Kayserispor'dan kadrosuna kattığı genç yetenek Emre Demir için paylaşım yaptı.
Barcelona, daha önce kadrosuna kattığı Emre Demir için bir paylaşım yaptı.
Katalan devinin Türkiye'deki resmi hesabından yapılan açıklamada, 17 yaşındaki futbolcunun fotoğrafı kullanıldı ve "Hoş geldin Emre Demir, hoş geldin aslanım" ifadeleri kullanıldı.
Barcelona'nın 2021 yılında kadrosuna kattığı Emre Demir, geçen sezonu Kayserispor'da geçirmişti. Barcelona, bu transfer için Kayserispor'a 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Barcelona, geçen sezon Emre Demir için şu açıklamayı yapmıştı:
"Barcelona B, Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon Euro bonservis bedeli + bonuslar karşılığında transfer etti. 2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek. 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi."
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