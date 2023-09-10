Barcelona'dan Lamine Yamal kararı

Yayınlanma: 10.09.2023 - 15:19

Güncelleme: 10.09.2023 - 15:19

Barcelona, Lamine Yamal'ın sözleşmesini uzatıyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; "Oyuncu, 2025'te 18 yaşını doldurduğunda 2030'a kadar 5 sezon daha sözleşme imzalayacak.

Lamine Yamal henüz reşit olmadığı için mevcut mevzuata uymak adına en fazla üç sezon için sözleşme imzalayabiliyor. Bu nedenle forvet, 2026 yılına kadar üç yıllık yeni bir sözleşme imzalayacak." denildi.

Ayrıca, Yamal'ın kontratı imzalanması için henüz bir tarihin belli olmadığı belirtilirken bu hafta olabileceği ancak bunun Başkan Laporta, Deco ve Lamine Yamal'ın temsilcisi Jorge Mendes'in gündemlerinin birbirine uyup uymayacağına bağlı olduğu ifade edildi.

YAMAL'DAN ÇİFTE REKOR

İspanya milli takımının Gürcistan'ı 7-1 mağlup ettiği maçta forma şansı bulan Yamal, İspanya milli takımı'nda forma giyen ve gol atan en genç yetenek olarak kayıtlara geçti.

16 yaşındaki genç yetenek, bu sezon Barcelona forması ile çıktığı 4 maçta 2 asistlik bir performans sergiledi.