Barcelona'lı futbolcu Pedri'den Galatasaray'a övgü dolu sözler!

Yayınlanma: 22.08.2023 - 16:51

Güncelleme: 22.08.2023 - 17:01

Barcelona'nın genç yıldızı Pedri, bir YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

20 yaşındaki futbolcu, etkilendiği stadyumlar arasında Galatasaray'ın stadyumunun da olduğunu aktardı.

"BENİ EN ÇOK ŞAŞIRTAN ŞEY..."

İspanyol yıldız, "Sizi en çok etkileyen üç stadyum saymanız gerekse bunlar hangileri olurdu?" sorusuna, "Sanırım beni en çok şaşırtan şey Galatasaray Stadı'ndaki atmosfer oldu. Bu stadyumda daha önce hiç maç izlememiştim ve çılgıncaydı. Diğer ikisi Camp Nou ve Bernabeu. Her iki stadyum da çok fazla insan ağırlayabiliyor ve çok etkileyici. Bu stadyumlarda oynamayı gerçekten seviyorum" cevabını verdi.

İKİ SEZON ÖNCE KARŞILAŞMIŞLARDI

Galatasaray ve Barcelona, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşmıştı. İspanya'daki ilk maç 0-0 sona ermişti. Barcelona, İstanbul'daki maçı 2-1 kazanarak turu geçmişti. Katalan ekibine turu getiren golleri Pedri ve Pierre-Emerick Aubameyang atarken, Galatasaray'ın golü Marcao'dan gelmişti.