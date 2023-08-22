Barcelona'lı futbolcu Pedri'den Galatasaray'a övgü dolu sözler!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Pedri, katıldığı bir YouTube programında Galatasaray hakkında konuştu. Genç futbolcu, Galatasaray Stadı'ndaki atmosfere hayran kaldığını belirtti.
Barcelona'nın genç yıldızı Pedri, bir YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.
20 yaşındaki futbolcu, etkilendiği stadyumlar arasında Galatasaray'ın stadyumunun da olduğunu aktardı.
"BENİ EN ÇOK ŞAŞIRTAN ŞEY..."
İspanyol yıldız, "Sizi en çok etkileyen üç stadyum saymanız gerekse bunlar hangileri olurdu?" sorusuna, "Sanırım beni en çok şaşırtan şey Galatasaray Stadı'ndaki atmosfer oldu. Bu stadyumda daha önce hiç maç izlememiştim ve çılgıncaydı. Diğer ikisi Camp Nou ve Bernabeu. Her iki stadyum da çok fazla insan ağırlayabiliyor ve çok etkileyici. Bu stadyumlarda oynamayı gerçekten seviyorum" cevabını verdi.
İKİ SEZON ÖNCE KARŞILAŞMIŞLARDI
Galatasaray ve Barcelona, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşmıştı. İspanya'daki ilk maç 0-0 sona ermişti. Barcelona, İstanbul'daki maçı 2-1 kazanarak turu geçmişti. Katalan ekibine turu getiren golleri Pedri ve Pierre-Emerick Aubameyang atarken, Galatasaray'ın golü Marcao'dan gelmişti.
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