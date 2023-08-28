Barcelona'nın yeni gözdesi: Lamine Yamal

Yayınlanma: 28.08.2023 - 07:57

Güncelleme: 28.08.2023 - 07:57

LaLiga'nın 3. haftasında Villarreal sahasında Barcelona ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan maçı Katalan ekibi 4-3 kazandı.

Maça ilk 11'de başlayan Lamine Yamal, performansıyla izleyicileri mest etti. Kendi takım taraftarlarının övgü yağmuruna tuttuğu genç oyuncu, aynı zamanda 76. dakikada oyundan çıkarken Villareal taraftarlarından da alkış aldı.

Gavi'nin golünde 12. dakikada asisti yapan Yamal, Lewandowski'nin golü öncesinde de yaptığı hareketlerle ve çıkardığı şutla dikkatleri üzerine çekti.

"BU SADECE FUTBOL, KORKTUĞUM BİR ŞEY YOK"

16 yaşındaki kanat oyuncusu maç sonrasında; "Teknik direktörümün bana verdiği her şansı en iyi şekilde değerlendirip, en iyi oyunumu oynamak istiyorum. Korktuğum bir şey yok, bu sadece futbol. Sahaya çıkarım ve her şey geride kalır. Herkesin desteğini hissediyorum. Ailem, arkadaşlarım, teknik direktörüm... Çok mutluyum" dedi.

XAVI'DEN LAMINE YAMAL'A ÖVGÜ

Barça teknik direktörü Xavi ise oyuncusu için; "Umarım uzun yıllar burada kalır ve İspanya Milli Takımı için oynar. Lamine Yamal'dan beklentiler çok yüksek olacak. Onun oynaması bir 'hoca hevesi' değil, fark yarattığı ve 16 yaşında olmasına rağmen harika karar verebildiği için oynuyor. O, bir döneme damgasını vurabilecek bir oyuncu" sözlerini sarfetti.

LAMINE YAMAL: LA MASIA'NIN YENİ SÜPER YILDIZ ADAYI

Bu sezon 3. LaLiga maçında da süre bulan Yamal, sezon başında A takım kadrosuna dahil edildi. Xavi'nin açıklamaları ve Dembele'nin ayrılığı sonrası genç oyuncunun bu sezon Barcelona'da düzenli forma bulması bekleniyor.

İspanya U17 takımının da formasını terleten kanat oyuncusu, 10 milli maçta 8 gol kaydetti.