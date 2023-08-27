Gol düellosunda Barcelona, Villarreal'i 4-3 mağlup etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Barcelona, gol düellosuna sahne olan maçta Villarreal'i 4-3 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 27.08.2023 - 20:45
Gol düellosunda Barcelona, Villarreal'i 4-3 mağlup etti
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Zevkli geçen karşılaşmada ilk 15 dakikada 2-0 öne geçen Barcelona'ya karşılık veren Villarreal ilk yarıyı 2-2 berabere kapattı.

İkinci yarı ev sahibi Villareal skoru 3-2 lehine çevirse de bu avantajını koruyamadı. Barcelona, üç dakika içinde art arda bulduğu gollerle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Karşılaşmada Barcelona'nın gollerini Gavi (Dk. 12), Frenkie De Jong (Dk. 15), Ferran Torres (Dk. 68), Robert Lewandowski (Dk. 71), Villarreal'in gollerini de Juan Foyth (Dk. 26), Alexander Sorloth (Dk. 40), Alejandro Baena (Dk. 50) attı.

Barcelona 7 puanla üçüncülüğe yükselirken, Villarreal 3 puanla 13. sırada kaldı.


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