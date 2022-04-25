Barcelona'dan Miralem Pjanic kararı!
Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miralem Pjanic'in takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Bonservisi Barcelona'da bulunan Boşnak yıldızın siyah-beyazlılarla yola devam etmeyeceği ve kulübüne döneceği iddia edilmişti. İspanyol devinin, Pjanic ile ilgili transfer kararını verdiği öğrenildi.
İspanyol devi Barcelona, Beşiktaş'ta bu sezon kiralık olarak forma giyen ancak beklentilerin altında kalan Miralem Pjanic ile ilgili transfer kararını verdi.
İspanyol basınında yer alan habere göre, Pjanic, siyah beyazlılardaki kiralık sözleşmesi sona erdiğinde Barcelona'ya geri dönecek.
Ancak Barcelona teknik direktörü Xavi'nin, 32 yaşındaki orta sahayı gelecek sezon takım kadrosuna dahil etme planının olmadığı belirtildi.
BARCELONA'DA KALACAK MI?
Boşnak oyuncu için en olası seçeneğin bu yaz takımdan ayrılmak olduğu kaydedildi.
Miralem Pjanic, bu sezon siyah beyazlı forma altında 35 karşılaşmada görev alırken, 4 asist kaydetti.
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