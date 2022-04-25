Spor yorumcuları Altay - Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi

25 Nisan 2022 Pazartesi, 09:36

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol ile İzmir deplasmanından 3 puan ile dönmeyi başardı.

Altay karşılaşmasının galibiyet ile noktalanmasına rağmen spor yorumcuları, sarı-kırmızılıların sergilediği futbolu eleştirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, savunmadaki aksayan yönler ve hücumun yetersiz kalması sebebiyle tartışıldı.

Spor yorumcularının Altay-Galatasaray maçı değerlendirmesi şu şekilde:

Şansal Büyüka: Galatasaray’a şaşırdım… Kendi sahasında bile maç kazanamayan, düşmesi neredeyse kesinleşen Altay takımından bu kadar yoğun baskı yenir mi, savunmada böyle sıkıntılar yaşanır mı? Öyle ki; ikinci yarıda Galatasaray kalecisi Muslera fazla mesai yaparken, Altay kalecisi Lis, haftalık izine çıkmış gibiydi... Muslera uzatmalarda bir de Poko‘nun iki metreden kafa vuruşunu mucize gibi karşıladı... Formada arma olmasa, bu takımın Galatasaray olduğuna inanmazdım... Kötülüğün de bir sınırı olur... Bu kadarı Galatasaray‘a yakışmıyor... Buna rağmen maçın kazananı Galatasaray... Ancak Galatasaray‘ın daha sezon ortasında hedefsiz kaldığını, Altay‘ın Süper Lig’e mendil salladığını düşünürsek, ”Kaybedenler Kulübü“nün iki takımının maçını izledik... (Milliyet)

"FORMANIN AĞIRLIĞININ FARKINDA DEĞİLLER"

Osman Şenher: İyi ki liglerin bitmesine dört maç var. Bu karşılaşmalar da kolay olmayacak. Sivasspor, Başakşehir, Adana Demir ve Antalya… Bunlardan bu futbolla galibiyet almak çok zor. Domenec Torrent önümüzdeki sezon gönderileceğini biliyor. Oynanan futbol, onun da umurunda değil. “Sezon sona ersin, tazminatımı alıp gideyim” diye bakıyor. Yeni başkan gelecek, kim seçilecek bilemiyorum. Teknik direktör kim olacak? Bu takımın tekrar dizayn edilmesi lazım. Kadroda büyük değişim lazım. Şu an Taylan, Berkan, Kerem, Marcao, Nelsson, bir de Muslera’yı koyuyorum; bunun haricindeki futbolcular sarı-kırmızılıların ne kadar büyük bir kulüp olduğunun, formanın ne kadar ağır olduğunun farkında değiller. (Milliyet)

Uğur Meleke: İzmir’de temposu vasatı aşamayan bir maç izledik dün. Galatasaray’da önceki haftalara göre tek değişiklik Pulgar’ın son iki maçtaki etkili oyunu. 8’deki golün mimarı. 11 ve 21’de iki etkili duran topla iki asist yazabilirdi hanesine. Evet, zaman zaman oyundan kopuyor ama Torrent’in onu neden iki buçuk ay sakladığını ve Galatasaray’ı Taylan-Berkan’a mahkûm ettiğini anlamak güç. Üstelik iki maçtır iyi oynarken çıkarılıyor Pulgar. Malatya maçında Halil de tam vites artırmışken çıkarılmış, yerine giren Gomis 20 dakikada topla sadece dört defa buluşmuştu. Torrent, Gomis’in topla o dört sihirli buluşmasını beğenmiş olacak ki(!) dün de ilk 11’de başlattı. Galatasaray üst üste iki maç kazandı ama Torrent’in işini yüzde yüz konsantrasyonla yaptığını hissetmiyorum ben. (Hürriyet)

"KALİTE YETMEDİ"

Metin Tekin: 1-0'ı yakalamış bir Galatasaray var. Tempo ikinci yarı ister istemez düşüyor. 90 dakikayı aynı oynamak çok kolay değildir. Özellikle de hedefsiz bir takımsanız. Galatasaray 1-0'ı aldım işimi gördüm dedi. Bilerek vites düşürme değil ama kafalarda biraz vites düştüğü için daha çok oyun hedefi olan Altay bu üstünlüğü sağladı.

Rıdvan Dilmen: İkinci devre Galatasaray bildiğin mahkum oynadı. Pulgar, sürekli savunmanın ortasına yaklaşıp takımın merkezini geriye çekti. Galatasaray'ın yeni yönetimi kim olursa olsun Torrent ile çalışmayı düşünmüyorlarsa hemen yeni teknik direktörü getirmeli. Gelecek sezonu beklemeye gerek olmadığını düşünüyorum.

Önder Özen: Galatasaray'da iyi oynadı diyebileceğimiz herhangi bir oyuncu yoktu. Gol atmasına rağmen Kerem de dahil. Altay'da herkes ciddi bir eforla oynadı ama kalite yetmedi. Altay için galiba son maçlarına gidiyor. Çok küçük de olsa bir umut var.