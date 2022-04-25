Trabzonspor'un hücum oyuncuları durdurulamıyor
Spor Toto Süper Lig'in lideri bordo-mavili ekipte, hücum oyuncuları takımı sırtlıyor. Trabzonspor'un ligde attığı toplam 63 golde, Cornelius, Nwakaeme, Djaniny, Bakasetas, Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın önemli katkısı bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig'de 34 hafta sonunda 76 puanla liderliğini sürdürerek 35. hafta öncesi şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeye çok yaklaşan Trabzonspor'un hücum oyuncuları durdurulamadı.
Ligde 34 haftalık dönemde 63 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavili takımda, 12 oyuncu gol atma başarısı gösterdi.
5 OYUNCUDAN 54 GOL
Karadeniz ekibinde, Cornelius 14, Nwakaeme 11, Djaniny 9, Bakasetas 8, Abdülkadir Ömür 7 ve Visca 5 gol olmak üzere hücum oyuncuları toplam 54 gole imza attı.
Trabzonspor'da Marek Hamsik ve sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho 2'şer, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'a giden Yusuf Sarı'nın yanı sıra Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Bruno Peres de 1'er gol kaydetti. Bir gol de rakip takımın kendi kalesine attığı golle geldi.
Video Haberler
- Sitede ortalık karıştı: 6 gözaltı
- Gezi'de karar bekleniyor
- Bakan Nebati TL tebliğinin gevşetileceğini söyledi
- ''Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım''
- Zeytinlikleri yok edecek yönetmeliğe 'dur' kararı
- Hafif ticari araç 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
- Sadece ramazan ayında yapılıyor!
- İmamoğlu'ndan bisikletçilere haber var
- Çocuklarının gözleri önünde katledildi!
- Şehit polis memuru için tören düzenlendi
En Çok Okunan Haberler
-
- '500 TL ve yeni madeni para geliyor!'
- Fransa'da seçimin sonucu belli oldu
- Kayıp olan 3 yaşındaki çocuk arazide bulundu
- Cumhur İttifakı'na bir kötü haber daha!
- 'Hain' ilan ettiler, soruşturma istediler
- Benzin, LPG ve dizelden vazgeçiliyor
- Ormanlık alanı kendi malı gibi gösterdiler
- AYM, ‘hak ihlali’ kararı verdi
- 'Sisteme girmeyin' denildi; görevi bıraktı
- Esnafla Karaismailoğlu arasında dikkat çeken konuşma