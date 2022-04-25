Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu'na değer biçti

25 Nisan 2022 Pazartesi, 10:25

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile Altay'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı yorumlarken Galatasaray'ın futbolcuları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, küme düşme yarışına ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta Giresunspor kazandığı anda ligden düşen 4 takım belli olmuş olacak" dedi.

Dilmen, Galatasaray'ın İspanyol Teknik Direktörü Domenec Torrent'in takımdan ayrılmak için kararını vermediğini söylerken "Torrent, kalan tüm maçları kazanıp kararı yeni başkana bırakmak istiyor. Futbolcular da takımda kalmak için kendilerini göstermek istiyor. Galatasaray'ın yeni yönetimi kim olursa olsun Torrent ile çalışmayı düşünmüyorlarsa hemen yeni teknik direktörü getirmeli. Gelecek sezonu beklemeye gerek olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

"GOMIS'İ GÖNDERİN"

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'yı öven Dilmen, "Muslera, Türkiye'de 1-0'ı en iyi oynayan kaleci. Zamanlaması, yaptığı kurtarışlar yine harikaydı" dedi.

Dilmen, sarı-kırmızılıların Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'in takımdan gönderilmesi gerektiğini belirtirken "Gomis'i yedek bıraksanız kapris yapar, belli. Bu performans ile de oynayamayacağı için Gomis ile yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"SATMAK ZORUNDA KALACAKSIN"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun transfer piyasasındaki değerini de açıklayan Dilmen, "Artık kulüpler çok zor transfer yapacağı için daha uygun oyuncuları transfer etmek zorunda kalacak. Artık satış dönemi başlayacak. Kerem, Marcao gibi oyuncuları 10 milyon Euro teklif gelirse için acısa da satmak zorunda kalacaksın. Galatasaray'ın da iyi bir scout ekibi olduğunu biliyorum. Gelecek sezon yapılanmasında 'çilek' transferleri peşinde koşmak yerine scout ekiplerinin dinlemeli Galatasaray" ifadelerini kullandı.