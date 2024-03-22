Barcelona'dan PSG maçı için açıklama!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'i geçerek yarı finale yükselmek istediklerini söyledi. Laporta, La Liga'ya da havlu atmadıklarını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 17:23
Barcelona'dan PSG maçı için açıklama!
Abone Ol google-news

Barcelona Başkan Joan Laporta, Şampiyonlar Ligi ve La Liga hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Laporta, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Paris Saint-Germain karşılaşması için, "Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynayacağız, onlar çok zor bir rakip. Rövanş maçını evimizde oynayacak olmamız bizim için iyi bir şey. Artık çok daha motive bir takımımız var. Gençler giderek daha aktif bir rol üstleniyor, daha tecrübeli oyuncular da yardımcı oluyor. Soyunma odası daha güçlü ve birlik içinde. Zafer için savaşacağız. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldik, şimdi yarı finale çıkmayı umuyoruz" dedi.

İspanya La Liga'da Real Madrid'in 8 puan gerisinde olmalarını da değerlendiren Laporta, "Hala mücadelenin içindeyiz. Aramızdaki fark 8 puan. Real Madrid çok sık hata yapmıyor ama biz de havlu atmadık. İkinci sırada, lideri takip eden pozisyondayız" sözlerini sarf etti.

BARCELONA'NIN PROGRAMI

Barcelona, milli maçlar için verilen aranın ardından ligde sahasında Las Palmas ile karşılaşacak. Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ise 10 Nisan'da Paris Saint-Germain deplasmanına konuk olacak. Barcelona, rövanş maçında Fransız ekibini, 16 Nisan'da İspanya'da ağırlayacak.


barcelona haberleri psg haberleri Şampiyonlar Ligi haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray'dan Ali Koç'a suç duyurusu

Galatasaray'dan Ali Koç'a suç duyurusu
Süper Lig’de 31. haftanın programı açıklandı!

Süper Lig’de 31. haftanın programı açıklandı!
Direndiler, kazandılar: 12 gündür süren grev kazanımla sonuçlandı

Direndiler, kazandılar: 12 gündür süren grev kazanımla sonuçlandı
Orijinal formuna yakın Van kedisi sayısı arttırılıyor! 30 kedi damızlık olarak seçildi

Orijinal formuna yakın Van kedisi sayısı arttırılıyor! 30 kedi damızlık olarak seçildi
Down sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

Down sendromu nedir, belirtileri nelerdir?
Onuachu’dan Trabzonspor’a kötü haber!

Onuachu’dan Trabzonspor’a kötü haber!
Beşiktaş'tan milli takımın Semih Kılıçsoy kararına tepki: 'Bu kararı aldıranları kınıyoruz'

Beşiktaş'tan milli takımın Semih Kılıçsoy kararına tepki: 'Bu kararı aldıranları kınıyoruz'
La Liga’da Arda Güler etkisi!

La Liga’da Arda Güler etkisi!