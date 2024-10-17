Barcelona'dan Real Madrid'e Jonathan Tah çalımı
Bayer Leverkusen'in stoperi Jonathan Tah'ın sezon sonunda Alman takımından ayrılacağı ve Barcelona'ya transfer olacağı iddia edildi.
Alman teknik direktör Hansi Flick'in çalıştırdığı Barcelona'nın, Bayer Leverkusen'in Alman stoperi Jonathan Tah'ın transferinde, ezeli rakibi Real Madrid'in önünde olduğu ileri sürüldü.
Mundo Deportivo'nun haberine göre; bu yaz sözleşmesi bitecek olan Tah'ın yeni takımının Barcelona olması bekleniyor.
28 yaşındaki futbolcuyla Real Madrid'in de ilgilendiği ancak Alman savunma oyuncusunun, vatandaşı Hansi Flick faktörüyle Katalan takımında oynamaya sıcak baktığı belirtildi.
Haberde, ikilinin Alman Milli Takımı'nda da birlikte çalıştığı hatırlatıldı.
Etiketler: #Jonathan Tah #real madrid #barcelona
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