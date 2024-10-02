Young Boys'u deviren Barcelona'dan açıklama: 'Galatasaray maçlarını izledik'
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Young Boys'u 5-0 mağlup eden Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick, maçın ardından konuştu. Flick, "Young Boys, Galatasaray'a karşı oldukça iyi futbol oynadı. Performansları dikkat çekiciydi ve biz de gerekli tüm analizleri yaptık" dedi.
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Young Boys'u 5-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İsviçre Ligi'nde oldukça kötü günler geçiren ve sadece bir galibiyet, üç beraberlikle 6 puan toplayabilen Young Boys'u küçümsemediklerini söylerken, Galatasaray maçları hakkında konuştu.
Hansi Flick
"GALATASARAY'A KARŞI İYİ FUTBOL OYNADI"
Alman teknik direktör, Young Boys'un Galatasaray maçlarında oynadığı futbolu çok iyi analiz ettiklerini vurgularken, "Young Boys, Galatasaray'a karşı oldukça iyi futbol oynadı. Performansları dikkat çekiciydi ve biz de gerekli tüm analizleri yaptık. Onlara karşı çok iyiydik" açıklamasını yaptı.
Barcelona'ya Young Boys karşısında galibiyeti getiren golleri 8 ve 51'de Robert Lewandowski, 34'te Raphinha, 37'de Inigo Martinez ve 81'de Muhammed Aly Camara kaydetti.
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