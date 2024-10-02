Emeklilik kararından vazgeçti: Barcelona yeni kalecisini açıkladı
Barcelona, önceki yaz futbolu bıraktığını açıklayan 34 yaşındaki Polonyalı eldiven Wojciech Szczesny'yi kadrosuna kattı.
Villarreal maçında sakatlanan Ter Stegen'in sezonu kapatmasının ardından Barcelona, kaleye takviye yaptı.
Sakatlık sonrası kaleci arayışlarına yönelen Barcelona, Wojciech Szczesny transferini açıkladı.
Wojciech Szczesny
34 YAŞINDA GERİ DÖNDÜ
Önceki yaz futbolu bıraktığını açıklayan Polonyalı eldiven, bu imza ile birlikte 34 yaşında futbola geri döndü.
16 yaşında Arsenal altyapısına giren Wojciech Szczesny, İngiliz ekibinde 6 yıl forma giydikten sonra, Roma ve Juventus formaları giymişti.
Etiketler: #Wojciech Szczesny #barcelona #transfer
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