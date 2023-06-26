Barcelona'dan Sertaç Şanlı kararı!

Yayınlanma: 26.06.2023 - 18:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 18:00

İspanya Ligi'nde Real Madrid'i toplamda 3-0 yenerek şampiyonluğa uzanan Barcelona, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

AS Gazetesi'nin haberine göre; Barcelona, iç transferde Sertaç Şanlı ile yeni sözleşme yapmak istiyor. Maddi anlamda küçülmeye gidecek Katalan kulübünün milli oyuncuya şu anki maaşından daha düşük bir maaş içeren yeni bir kontrat sunduğu belirtildi.

Sertaç Şanlı

Sertaç Şanlı'nın bu teklife henüz cevap vermediği ifade edilirken milli oyuncuya İtalya'dan da ilgi olduğu aktarıldı.

39 MAÇTA SÜRE ALDI

Önceki sezon Barcelona ile İspanya Ligi'nde 39 karşılaşmada süre alan 2.12 boyundaki pivot, maç başına 7.8 sayı, 4.0 ribaund ve 0.9 asist ortalamaları ile mücade etti.