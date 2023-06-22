Real Madrid ve Barcelona, Arda Güler'in peşinde!

Yayınlanma: 22.06.2023 - 17:27

Güncelleme: 22.06.2023 - 19:26

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, sezon boyunca gösterdiği etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre Real Madrid, Arda Güler'in durumunu yakından takip ediyor. Haberin devamında ise Real Madrid'in, Arda Güler'i transfer etmesi halinde oyuncuyu alt ligdeki rezerv takımı olan Real Madrid Castilla'ya göndereceği iddia edildi.

'TÜRK MESSİ' BENZETMESİ

Haberde, Madrid'in yanı sıra Benfica, Milan ve Premier Lig ekiplerinin de Arda'yı transfer etmek için sıraya girdiği belirtildi.

Ayrıca İspanyol basını, 18 yaşındaki futbolcu için "Türk Messi" benzetmesini yaparak övgü dolu sözlerle bahsetti.

HAREKETE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

Öte yandan Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona'nın da Arda Güler'in transferi için önemli bir çaba harcayacağı aktarıldı.

Barcelona'da sportif direktörlük görevine gelmeye hazırlanan Deco'nun, genç futbolcunun transferi için istekli olduğu vurgulandı.

Portekizli futbol adamı, Arda'nın kısa vadede fark yaratabileceğine inanıyor. Katalan devinin, uzun süredir takip ettiği genç yıldız için scout raporlarının ardından harekete geçeceği belirtildi.

Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in çıkış maddesi ise 17,5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.