Real Madrid ve Barcelona, Arda Güler'in peşinde!
İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgileniyor.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, sezon boyunca gösterdiği etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
İspanyol basınından AS'ın haberine göre Real Madrid, Arda Güler'in durumunu yakından takip ediyor. Haberin devamında ise Real Madrid'in, Arda Güler'i transfer etmesi halinde oyuncuyu alt ligdeki rezerv takımı olan Real Madrid Castilla'ya göndereceği iddia edildi.
'TÜRK MESSİ' BENZETMESİ
Haberde, Madrid'in yanı sıra Benfica, Milan ve Premier Lig ekiplerinin de Arda'yı transfer etmek için sıraya girdiği belirtildi.
Ayrıca İspanyol basını, 18 yaşındaki futbolcu için "Türk Messi" benzetmesini yaparak övgü dolu sözlerle bahsetti.
HAREKETE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR
Öte yandan Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona'nın da Arda Güler'in transferi için önemli bir çaba harcayacağı aktarıldı.
Barcelona'da sportif direktörlük görevine gelmeye hazırlanan Deco'nun, genç futbolcunun transferi için istekli olduğu vurgulandı.
Portekizli futbol adamı, Arda'nın kısa vadede fark yaratabileceğine inanıyor. Katalan devinin, uzun süredir takip ettiği genç yıldız için scout raporlarının ardından harekete geçeceği belirtildi.
Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in çıkış maddesi ise 17,5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu tutuklanabilir
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Soylu'nun 'bitanesi' İsmail Çataklı'ya veda!
- 24 başkan istifa etti iddiası yalanlandı
- Yeni bakan yardımcıları belli oldu
- Sokak röportajında konuşan kadın: Peygamberimiz Erdoğan
- Faiz sonrası dolar ve Euro'da yeni zirve!
- Muhalefete kıskaç planı
- İktidara vefa borcu ödendi
- TÜİK, ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı