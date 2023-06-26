İlkay Gündoğan, Barcelona'ya imzayı attı!
Barcelona, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
İspanya LaLiga'nın son şampiyonu Barcelona, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Bordo-mavili ekip, Manchester City ile geçtiğimiz yıl 3 kupa kazanan İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun serbest kalma maddesi ise 400 milyon Euro olarak belirlendi. İlkay Gündoğan, Barcelona'nın bu sezonki ilk transferi oldu.
MANCHESTER CİTY'DEN TEŞEKKÜR
Öte yandan İngiliz ekibi Manchester City de resmi internet sitesinden 'Teşekkürler İlkay' başlığıyla yaptığı açıklamayla, tecrübeli futbolcuya Barcelona'da başarılar diledi.
??? @IlkayGuendogan is CULER! pic.twitter.com/DrbOOIMSLe— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 26, 2023
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