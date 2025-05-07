Barcelona'dan Szymon Marciniak'a sert tepki: 'UEFA konuyu soruşturmalı'

Yayınlanma: 07.05.2025 - 10:22

Güncelleme: 07.05.2025 - 10:22

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-3'ün rövanşında İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayan İtalya'nın Inter takımı, normal süresi 3-3 tamamlanan mücadelede rakibini uzatma devreleri sonunda 4-3 yenerek adını finale yazdırdı.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçtan hüsranla ayrılan Katalan takımında müsabakanın ardından hakem Szymon Marciniak'a tepki vardı.

"UEFA KONUYU SORUŞTURMALI"

Barcelona'nın orta saha oyuncusu Pedri, karşılaşma sonrasında verdiği röportajda, "Bu hakemin başına ilk kez gelmiyor. UEFA konuyu soruşturmalı" ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın savunma oyuncusu Eric Garcia da Polonyalı hakemin performansını eleştirerek, "Hepimiz buraya en son geldiğimizde bu hakemle neler yaşandığını biliyoruz. Ama yaptığımız her şeyden gurur duymalıyız" diye konuştu.

Inter ile 2022 yılında oynadıkları maça da gönderme yapan Garcia, "Bu stadyumda neyin yanlış olduğunu bilmiyorum ama oraya gittiğim üç seferde de istediğimiz gibi gitmedi. A nedeni, B nedeni veya dış etkenler yüzünden" dedi.

"MARCINIAK BARCELONA'NIN HAYALİNE SON VERİYOR"

İspanyol Sport gazetesi de hakem Marciniak'ın kararlarını eleştirdi ve haberinde, "Marciniak, kahraman Barcelona'nın hayaline son veriyor" başlığıyla birlikte "Polonyalı hakemin berbat performansı ve destansı Inter, Flick'in takımını finalden mahrum bıraktı" yorumunda bulundu.

Marca gazetesi ise maç haberini, "Barça'ya azami zulüm" başlığıyla verirken Inter'in İsviçreli kalecisi Yann Sommer'in başarılı performansını ön plana çıkararak "Sommer'in üç inanılmaz kurtarışı Şampiyonlar Ligi tarihinde yerini aldı. Lamine Yamal'ın iki pozisyonunda ve Eric Garcia'nın golünü engellemek için verdiği tepki, Inter'e Monaco'ya bilet kazandırdı. Barça için kara bir gece. Ballon d'Or ödülünün olası bir kazananı olmadan geçen bir yılda, açık ara kazanan, bir usta. Bir kaleci sonunda ödüllendirilecek mi?" ifadelerini kullandı.

"MİLANO'DA BAŞI DİK DÜŞTÜ"

AS gazetesi de karşılaşmadaki Sommer faktörüne odaklanarak, "Sommer, Barcelona'nın başarısını engelliyor" başlığını attı.

Mundo Deportivo gazetesinde "Barcelona yine büyük başarıya yaklaştı ve Milano'da başı dik düştü" yorumu yer aldı.