Barcelona'yı deviren Monaco Final Four biletini kaptı!
Monaco, THY EuroLeague play-off turu beşinci maçında kendi evinde ağırladığı Barcelona'yı 85-84 mağlup ederek Final Four bileti alan ekip oldu.
THY EuroLeague play-off serisi beşinci maçında Monaco, sahasında Barcelona ile karşılaştı.
Monaco, son anları büyük bir çekişmeye sahne olan maçı 85-84'lük skorla kazandı.
RAKİBİ BELLİ OLDU
Fransız temsilcisi, bu sonuçla seride durumu 3-2'ye getirdi ve Final Four bileti aldı.
Final Four bileti alan Monaco, Olympiakos ile karşılaşacak.
Etiketler: #monaco #euroleague #final four #barcelona
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