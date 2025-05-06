Barcelona'yı deviren Monaco Final Four biletini kaptı!

Monaco, THY EuroLeague play-off turu beşinci maçında kendi evinde ağırladığı Barcelona'yı 85-84 mağlup ederek Final Four bileti alan ekip oldu.

Barcelona'yı deviren Monaco Final Four biletini kaptı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 22:17

THY EuroLeague play-off serisi beşinci maçında Monaco, sahasında Barcelona ile karşılaştı.

Monaco, son anları büyük bir çekişmeye sahne olan maçı 85-84'lük skorla kazandı.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Fransız temsilcisi, bu sonuçla seride durumu 3-2'ye getirdi ve Final Four bileti aldı.

Final Four bileti alan Monaco, Olympiakos ile karşılaşacak.


Etiketler: #monaco #euroleague #final four #barcelona

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