Barcelonalı Sertaç Şanlı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Barcelona Kulübü, milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Barcelona'dan yapılan açıklamada, PCR testi pozitif çıkan Sertaç Şanlı'nın, THY Euroleague'de 27 Ocak'taki ASVEL karşılaşması ile İspanya Ligi'nde 30 Ocak'ta oynanacak olan Joventut maçlarında kadroda yer alamayacağı belirtildi.
İspanyol takımında ilk sezonunu geçiren milli basketbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde karantinada bulunduğu kaydedildi.
Barcelona Basketbol Takımı'nda bu sezon Rokas Jokubaitis, Rolands Smits ve Cory Higgins dışında tüm oyuncuların koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
İspanya Ligi ve THY Euroleague'de Real Madrid'in ardından 2. sırada bulunan Barcelona'da, Sertaç Şanlı'nın dışında sakatlığı bulunan Alex Abrines ve Pierre Oriola'nın da kadroda yer almadığı kaydedildi.
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