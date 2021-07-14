Barcelona Sertaç Şanlı'yı resmen açıkladı

Barcelona, yeni transferi Sertaç Şanlı'yı resmen duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:44
Barcelona Sertaç Şanlı'yı resmen açıkladı
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Barcelona Basketbol Takımı’nın yeni transferi Sertaç Şanlı, dün İspanya’da sağlık kontrolünden geçti.

A Milli Basketbol Takımı’nda da oynayan oyuncu kısa süre içerisinde yeni takımıyla antrenmanlara başlayacak.

Barcelona resmi hesabı Sertaç Şanlı'yı paylaştı.

Sertaç Şanlı, Anadolu Efes formasıyla 2020-2021 sezonunda EuroLeague şampiyonluğu yaşadı. 29 yaşındaki başarılı oyuncu kariyeri boyunca sırasıyla; Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Galatasaray, Gaziantep Basketbol, Uşak Sportif, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu Efes formaları giydi.


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