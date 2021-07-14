Barcelona Sertaç Şanlı'yı resmen açıkladı
Barcelona, yeni transferi Sertaç Şanlı'yı resmen duyurdu.
Barcelona Basketbol Takımı’nın yeni transferi Sertaç Şanlı, dün İspanya’da sağlık kontrolünden geçti.
A Milli Basketbol Takımı’nda da oynayan oyuncu kısa süre içerisinde yeni takımıyla antrenmanlara başlayacak.
Barcelona resmi hesabı Sertaç Şanlı'yı paylaştı.
Sertaç Şanlı, Anadolu Efes formasıyla 2020-2021 sezonunda EuroLeague şampiyonluğu yaşadı. 29 yaşındaki başarılı oyuncu kariyeri boyunca sırasıyla; Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Galatasaray, Gaziantep Basketbol, Uşak Sportif, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu Efes formaları giydi.
?? Sertaç Şanlı resmen Barcelona'da!— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) July 14, 2021
???? @SanliSertac ????? pic.twitter.com/UWuqEKZDYQ
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