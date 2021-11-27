Barcelona, Sertaç Şanlı’nın milli takıma katılmasına izin vermedi
İspanyol ekibi Barcelona, milli basketbolcu Sertaç Şanlı’nın Büyük Britanya ile oynanacak milli maça gitmesine izin vermedi.
İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden Barcelona, milli oyuncu Sertaç Şanlı’nın A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Büyük Britanya ile oynayacağı maç için milli takım kampına katılmasına izin vermedi.
Konuyla ilgili olarak Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan (TBF) yapılan açıklamada, “FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ikinci maçında yarın saat 19.00’da İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda Büyük Britanya ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımımızda, milli basketbolcumuz Sertaç Şanlı kadroda yer alamayacak. İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden FC Barcelona’da oynayan Sertaç Şanlı, kulübünün izin vermemesi nedeniyle milli takımımızın Büyük Britanya ile yapacağı maçta forma giyemeyecek. Türkiye Basketbol Federasyonu konuyla ilgili rahatsızlığını FIBA’ya iletmiş olup gerekli girişimlerde bulunmuştur” denildi.
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