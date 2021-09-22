Sertaç Şanlı, Barcelona formasıyla ilk resmi maçına çıkıyor
Sertaç Şanlı, bu sezon transfer olduğu Barcelona Lassa formasıyla ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Bu yaz, son EuroLeague şampiyonu temsilcimiz Anadolu Efes’ten Barcelona Lassa‘ya transfer olan Sertaç Şanlı, yaşadığı sakatlığın ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Hazırlık döneminde bir sakatlık yaşayan Şanlı, eylül ayının başında ayak parmağından sakatlandığı için Süper Kupa mücadelesini ve İspanya Ligi’nin ilk hafta karşılaşmasını kaçırmıştı.
İspanya Ligi’nin ikinci maçı için Gran Canaria deplasmanında takımının kadrosuna dahil edilen Sertaç, tercih edilmesi halinde Barcelona formasıyla ilk resmi maçına çıkacak. Barcelona’da Sertaç’ın oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.
Anadolu Efes’in şampiyonluğunda önemli bir rolü olan Sertaç Şanlı geçtiğimiz sezon Almanya'nın Köln şehrindeki EuroLeague Final Four’da 15.5 sayı, 3.5 ribaund ortalamaları tutturmuştu.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Rıdvan Dilmen TRT'nin kendisine önerdiği ücreti açıkladı
- 16 yaşındaki Arda'dan acı haber
- 'Cep telefonlarınızı atın'
- Prof. Naci Görür'den korkutan uyarı
- Veyis Ateş'ten aylar sonra ilk açıklama
- İstifa eden generallerin sayısı artıyor
- Selçuk Yöntem'in tost fotoğrafı davasında gelişme
- DSÖ koronavirüsteki 'tehlikeyi' açıkladı
- İki anket, AKP'ye iki kötü haber
- Birleşmiş Milletler'de koronavirüs şoku