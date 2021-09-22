Sertaç Şanlı, Barcelona formasıyla ilk resmi maçına çıkıyor

22 Eylül 2021 Çarşamba, 19:17

Bu yaz, son EuroLeague şampiyonu temsilcimiz Anadolu Efes’ten Barcelona Lassa‘ya transfer olan Sertaç Şanlı, yaşadığı sakatlığın ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Hazırlık döneminde bir sakatlık yaşayan Şanlı, eylül ayının başında ayak parmağından sakatlandığı için Süper Kupa mücadelesini ve İspanya Ligi’nin ilk hafta karşılaşmasını kaçırmıştı.

İspanya Ligi’nin ikinci maçı için Gran Canaria deplasmanında takımının kadrosuna dahil edilen Sertaç, tercih edilmesi halinde Barcelona formasıyla ilk resmi maçına çıkacak. Barcelona’da Sertaç’ın oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Anadolu Efes’in şampiyonluğunda önemli bir rolü olan Sertaç Şanlı geçtiğimiz sezon Almanya'nın Köln şehrindeki EuroLeague Final Four’da 15.5 sayı, 3.5 ribaund ortalamaları tutturmuştu.