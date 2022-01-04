Barcelona'nın tanıttığı Ferran Torres'in Covid-19 testi pozitif çıktı
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın kadrosuna kattığı ve tanıtımını yaptığı Ferran Torres'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Barcelona Kulübünün ara transfer döneminde Manchester City'den aldığı ve basına tanıttığı futbolcu Ferran Torres'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbolcularından Ferran Torres ve Pedri'nin Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu ve evde karantinaya alındıkları duyuruldu.
Torres, bugün Nou Camp Stadı'nda düzenlenen organizasyonda basına tanıtılmış ve aralarında kulüp başkanı Joan Laporta'nın da olduğu bazı yöneticilerle birlikte basın toplantısı düzenlemişti.
İspanyol futbolcu, tanıtımın bir bölümünde maske takmazken, takımla da ilk antrenmanına çıkmıştı.
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