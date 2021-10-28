Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi oluyor

28 Ekim 2021 Perşembe, 09:06

Barcelona'da Ronald Koeman'ın görevine son verilmesinin ardından Xavi Hernandez'in koltuğa geçeceği söylentileri çıktı.

İspanyol basını, Barcelona'da Koeman'ın ardından belirlenen ilk ve tek adayın Xavi olduğunu duyurdu. Xavi Hernandez ve kulübü Al-Sadd ile vakit kaybetmeden iletişime geçildiği belirtildi.

Kulübünden kaptanlık pazubandını devrederek ayrılan Xavi Hernandez'in Barcelona'ya dönme konusunda istekli olduğu bilinirken; son sözün kulübü Al-Sadd'da olduğu vurgulandı.

Xavi, her fırsatta günün birinde Barcelona'ya dönme isteğini yenilediği İspanyol basınında söylenenler arasında.

Barcelona'daki futbolculuk kariyeri sonrası Al-Sadd'a transfer olup teknik adamlığa da burada başlayan Xavi Hernandez, 2 Kez Katar Ligi, 2 kez Katar Emir Kupası, 1 Katar Süper Kupası kazanmıştı.