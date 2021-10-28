Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi oluyor
Barcelona kulübü, Rayo Vallecano'ya kaybedilmesinin ardından tartışılan hocası Koeman'ı gönderirken Xavi'nin, kulübün başına geçmesini istiyor.
Barcelona'da Ronald Koeman'ın görevine son verilmesinin ardından Xavi Hernandez'in koltuğa geçeceği söylentileri çıktı.
İspanyol basını, Barcelona'da Koeman'ın ardından belirlenen ilk ve tek adayın Xavi olduğunu duyurdu. Xavi Hernandez ve kulübü Al-Sadd ile vakit kaybetmeden iletişime geçildiği belirtildi.
Kulübünden kaptanlık pazubandını devrederek ayrılan Xavi Hernandez'in Barcelona'ya dönme konusunda istekli olduğu bilinirken; son sözün kulübü Al-Sadd'da olduğu vurgulandı.
Xavi, her fırsatta günün birinde Barcelona'ya dönme isteğini yenilediği İspanyol basınında söylenenler arasında.
Barcelona'daki futbolculuk kariyeri sonrası Al-Sadd'a transfer olup teknik adamlığa da burada başlayan Xavi Hernandez, 2 Kez Katar Ligi, 2 kez Katar Emir Kupası, 1 Katar Süper Kupası kazanmıştı.
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